Opnieuw traumahelikopter beschenen met laserpen

ANNEN - Een traumahelikopter is afgelopen nacht in de buurt van Annen beschenen met een laserpen.

Dat is de tweede keer in korte tijd, want afgelopen woensdag was het ook al raak. Ook toen gebeurde dat in de omgeving Annen.Het komt een paar keer per jaar voor dat een traumahelikopter wordt beschenen met een laserpen. Woordvoerder Janneke Kruze van het UMCG noemt het vervelend dat het nu twee keer in korte tijd gebeurt. "Het is hinderlijk en kan gevaarlijk worden als de piloot in zijn ogen wordt geschenen."Veel kan het UMCG er niet tegen doen, zegt Kruze. "Aangifte doen is eigenlijk zinloos, omdat de politie alleen iets kan doen als de dader op heterdaad betrapt wordt."De piloot van de helikopter heeft het incident gemeld bij de luchtverkeersleiding van vliegveld Eelde. Die maakt een rapport op en dat gaat naar de Inspectie Leefomgeving en Transport.