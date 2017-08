Geen treinen tussen Assen en Groningen

Het station in Assen (foto: Frits Emmelkamp)

ASSEN - Vanaf vandaag rijden een week lang geen treinen tussen Assen en Groningen.

In Groningen wordt gewerkt aan het spoor vanwege de aanleg van de zuidelijke ringweg. NS zet bussen in tussen Assen en Groningen. Reizigers zijn zo'n drie kwartier langer onderweg.



Vanwege de werkzaamheden zijn er ook extra ritten van de Qliner 309 tussen Assen en Groningen. Die bus rijdt twee keer per uur van 's morgens 6 uur tot middernacht.