Vivianne Miedema: We zullen op onze hoede moeten zijn

VOETBAL - Gesteund door een uitverkocht stadion vol Oranjefans spelen de Nederlandse voetbalsters om 17.00 uur in Enschede voor de Europese titel.

Om dit EK letterlijk 'ons EK' te laten worden moeten de speelsters van bondscoach Sarina Wiegman in de finale Denemarken verslaan. "Nog één wedstrijd winnen en het is ook echt óns EK", zei Lieke Martens na de gewonnen halve finale.Nederland haalde de finale door een 3-0 zege op Engeland. Denemarken schakelde Oostenrijk uit na strafschoppen. Beide landen staan voor het eerst in de finale van een Europese titelstrijd.Oranje klopte Denemarken eerder in de groepsfase met 1-0 door een benutte strafschop van Sherida Spitze. "Denemarken is daarna in het toernooi gegroeid. Wat betreft de strategie hebben we ons goed voorbereid", kondigde Wiegman aan. "We zullen op onze hoede moeten zijn", zei spits Vivianne Miedema uit Hoogeveen.Op het Stationsplein en het aangrenzende Willem Wilminkplein in Enschede wordt opnieuw een fanzone ingericht, met spelletjes, muziek en andere activiteiten. Oranjesupporters kunnen daar de middag doorbrengen en ook op grote schermen naar de finalewedstrijd kijken.Kort na 14.00 uur vertrekt vanuit de fanzone de zogeheten fanwalk richting de Grolsch Veste. Afgelopen donderdag, toen Nederland het in de halve finale opnam tegen de Engelse voetbalsters, liepen daar zo'n 5500 mensen in mee. De organisatie verwacht er nu nog meer.