Varenhorst niet in finale WK beachvolleybal

Varenhorst (links) en Van Garderen in actie (foto: ANP/Pim Waslander)

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Maarten van Garderen zijn er niet in geslaagd de finale te bereiken op het WK beachvolleybal in Wenen.

De Brazilianen Evandro en André Loyola, als vierde geplaatst, waren te sterk voor de Nederlanders die met een wildcard naar de Oostenrijkse hoofdstad waren afgereisd. De partij was na twee sets klaar: 21-15 21-13.



"Onze side-out was niet goed genoeg. We hadden te veel moeite met hun service. Dit leek totaal niet op hoe we gisteren speelden", mopperde Varenhorst bij de NOS.



Varenhorst en Van Garderen spelen om 13.45 uur om het brons. Dat wordt een duel met de verliezer van de andere halve finale. Die gaat tussen de Oostenrijkers Clemens Doppler en Alexander Horst en de Russen Nikita Liamin en Vjatsjeslav Krasilnikov.



"We moeten niet bij de pakken neerzitten en straks weer volle bak gaan. Dat leer je wel in het beachvolleybal. Ik heb al wel eens zeven partijen in twee dagen gespeeld", aldus Varenhorst.