Man die politieagente verwondde nog niet gearresteerd

Politie in de Meerstraat in Emmen (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - De automobilist die gisteravond een politieagente verwondde aan de Meerstraat in Emmen is nog steeds voortvluchtig.

Agenten gingen gisteravond naar de Meerstraat na een melding van een huiselijk ruzie. De agente wilde met een van de betrokkenen praten, die bij een onbekend persoon in de auto zat. De betrokkene werkte mee, maar de bestuurder van de auto niet. Toen de agente in de deuropening stond om naar zijn rijbewijs te vragen, gaf hij vol gas achteruit.De agente werd enkele meters meegesleurd en raakte lichtgewond in haar gezicht. Een andere agent schoot op de auto, maar de bestuurder stopte niet en ging er vandoor. Hij wordt dus nog altijd gezocht.