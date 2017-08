Kampman verdient contract bij RKC

Maurice Kampman speelt het komend seizoen voor RKC

VOETBAL - Maurice Kampman speelt het komend seizoen voor RKC Waalwijk. De 19-jarige verdediger, die speelde voor FC Emmen, WKE en MSC, tekende na een week oefenstage een contract voor één seizoen bij de Jupiler Leagueclub.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Kampman kwam vorig jaar uit voor het Duitse SV Hö/Nie en eerder al voor SV Meppen.



Gescout

De Ter Apeler speelde onlangs een wedstrijd met het IFA-PRO team tegen Helmond Sport en werd tijdens die wedstrijd gescout door de RKC.



RKC is overigens op 18 augustus de eerste tegenstander van FC Emmen in de competitie.



Zephnad Wattimury

IFA-PRO is opgericht door Zephnad Wattimury, oud speler van o.a. FC Groninge, Veendam en het Duitse SV Wilhelmshaven. de oud prof biedt gerichte trainingen aan spelers uit het betaalde voetbal en topamateurs die willen werken aan positiegerichte verbeterpunten. IFA-PRO biedt deze spelers een individueel trainingsprogramma.



Podium

Regelmatig speelt het IFA-PRO team wedstrijden, met name in de zomermaanden wanneer de clubs in voorbereiding zijn op het nieuwe seizoen. Deze wedstrijden dienen ervoor om spelers een podium te geven, om zo in beeld te komen bij een mogelijke nieuwe werkgever.