Geen medaille voor Varenhorst op WK beachvolleybal

Varenhorst (r) en Van Garderen treuren (foto: ANP/Pim Wassink)

BEACHVOLLEYBAL - Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Maarten van Garderen zijn er niet in geslaagd hun sterke optreden op het WK in Wenen te bekronen met een medaille.

Na de nederlaag in de halve finales verloor het Nederlandse koppel, dat pas drie maanden samenspeelt, ook de strijd om het brons. De Russen Nikita Liamin en Vjatsjeslav Krasilnikov, als zesde geplaatst, waren in twee sets te sterk: 21-17 21-17. Varenhorst en Van Garderen waren met een wildcard tot de wereldtitelstrijd toegelaten.



Eerder op de dag verloren de Nederlanders in de halve finale van de Brazilianen Evandro en André Loyola.