Miedema scoort 4-2 voor Oranje

VOETBAL - Vivianne Miedema maakt de 4-2 tijdens de EK-finale. Met nog een minuut op de klok is de Europese titel dichtbij.

Het eerste doelpunt van de finale was voor Denemarken. In de zesde minuut kwamen de Deense voetbaldames op voorsprong door een doelpunt van Nadia Nadim. Vivianne Miedema scoorde de 1-1 voor de Nederlandse voetbalvrouwen. In de tiende minuut maakt de Hoogeveense de gelijkmaker.Spitse schiet Oranje na de rust naar een 3-2 voorsprong.Bekijk hier het doelpunt van Miedema:Lieke Martens zette Nederland na 28 minuten op voorsprong. Ze maakte de 2-1. Maar na vijf minuten maakt Pernille Harder de gelijkmaker voor Denemarken. Met 2-2 gingen de voetbalvrouwen de rust in.Miedema scoorde tijdens het EK tot nu toe in totaal drie keer. Naast de treffer in de finale scoorde Miedema in de wedstrijd tegen Zweden, waar Nederland met 2-0 won het tweede doelpunt. In de halve finale tegen Engeland hielp Miedema de Nederlandse voetbalvrouwen naar de finale van het EK. In de 22e minuut kopte Vivianne Miedema de bal achter de Engelse keepster Siobhan Chamerlain.Miedema is de eerste voetbalster in Nederland die een doelpunt maakt in een EK-finale. Drie van de vier laatste schoten van haar leverden een doelpunt op.De wedstrijd tussen de Nederlandse en Deense voetbalvrouwen begon om 17.00 uur. De finale wordt gespeeld in De Grolsch Veste in Enschede. Het stadion is uitverkocht. Ook kijken supporters buiten het stadion de wedstrijd op grote schermen.