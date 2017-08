Motorische problemen zorgen voor groot verval bij Soppe: 12e

Walid Soppe (foto: racesport.nl)

MOTORSPORT - Walid Soppe heeft zijn sterke start in de tweede Red Bull Rookiescup-race op het circuit van Brno geen goed vervolg kunnen geven. Op een natte baan in de Tsjechische stad reed Soppe even 4e, maar finishte hij uiteindelijk op plek 12 door motorische problemen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Soppe eindigde in Brno ook niet als beste Nederlander. Die eer was voor Victor Steeman die negende werd.







Verval

Soppe startte dus uitstekend vanaf plek 13 en binnen twee ronden reed de Drent al op plek 4. Maar in het tweede gedeelte van de race, die vanwege de regenval werd ingekort tot negen ronden, viel de Drent ver terug. Uiteindelijk finishte Soppe, eenzaam, op plek 12. Achteraf bleek het verval een motorisch probleem. Het vermogen van de KTM-machine werd minder en minder



