Onbekende Kampioenen: 'Het is een verslaving, wij kunnen niet stoppen met dansen'

Lashana en Anne-Wil in hun dansschool in Emmen (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

ASSEN/EMMEN - Nog geen vijftien jaar, bomvol energie en zwaar verslaafd. Aan dansen welteverstaan. Anne-Wil van der Vegt en Lashana Geertsma uit Assen wonnen dit jaar het EK hiphopdansen. Na de zomer staan deze onbekende kampioenen op het WK in Schotland.

Verslaving

Elke dag, zo'n vijftien uur per week, dansen de dames. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. "Het is gewoon een verslaving", vertelt Lashana. "Sommige mensen hebben een verslaving met roken, die komen daar niet vanaf. En wij hebben dat met dansen, wij kunnen niet stoppen met dansen", legt Anne-Wil uit.



Energie

Dat de dames ontzettend veel energie hebben behoeft verder geen uitleg. Met alles wat ze in zich hebben dansen ze zeven dagen in de week de spijkers uit het parket. "Je kunt je energie er in kwijt. Als je heel druk ben dan ga je dansen en na die tijd ben je gewoon heel moe, dus dat is heel fijn", vertelt Anne-Wil. Lashana vult haar aan: "Je kunt lekker jezelf zijn met dansen."



Schotland

Met de behaalde winst op het Europees Kampioenschap in het voorjaar hebben de dames zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. Daarvoor zijn ze druk aan het oefenen. De pasjes kunnen nog beter, de choreografieën nog mooier en de timing nog strakker. Een leek ziet het niet, maar zij weten wel beter. Om de wereldtop te bereiken moeten deze onbekende kampioenen wel zeven dagen in de week oefenen. Zelfs in de vakantie.



Flauw zijn ze het in ieder geval nooit. "Het is geen mogelijkheid om te stoppen", besluit Anne-Wil. Lashana knikt instemmend.



Het wereldkampioenschap begint op 14 augustus.