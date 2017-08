Hülkenberg: Formule 1 in Assen is mogelijk

Hülkenberg geniet in Assen (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma

AUTOSPORT - Nico Hülkenberg genoot van alle aandacht tijdens de Gamma Racing Days op het TT circuit in Assen. De in Emmirich geboren Duitse Formule 1 coureur, maakte zijn eerste meters in Emmen op het Pottendijk circuit. Hülkenberg denkt dat het mogelijk is dat Assen in de toekomst een Formule 1 race gaat organiseren.

Geschreven door René Posthuma

Ruim 92.000 toeschouwers waren dit weekend in Assen om allerlei takken van auto- en motorsport te aanschouwen. Maar Hülkenberg was toch de grote publiekstrekker. In de wagen van 2012, met een ronkende V8 motor, gaf de nummer tien van de F1 tussenstand van dit moment, het publiek een mooie demonstratie. "Deze V8 motor heeft een prachtig geluid, in vergelijking met de huidige motor", laat Hulkenberg voor de camera van RTV Drenthe weten. "Het is een heerlijke zondag, geen druk om te presteren. Ik rijd met een lach rond."



Thuiswedstrijd

Het TT-circuit heeft plannen om in de toekomst ook Formule 1 wedstrijden in Assen mogelijk te maken, iets dat Hülkenberg wel ziet zitten. "Ik denk dat het mogelijk is. Het circuit moet wel iets aangepast worden. Nu met het succes van Max Verstappen heeft Nederland grote interesse en het zou voor mij ook een halve thuis grand prix zijn."



Ondanks dat zijn bolide het na een donut liet afweten, gelooft Hülkenberg in een wereldtitel, maar dan moeten zijn fans nog wel even geduld hebben. "Er zijn geen garanties, maar in twee a drie jaar is realistisch. In 2019 moet het knallen."



Ramon Drost

In het Formule 1 team van Renault werkt ook een Nederlander. Ramon Drost uit Dedemsvaart is Electronics Track Support Engineer en is blij om even in Assen te zijn. "Het is vooral genieten en heel veel ervaring opdoen. Ik ben verantwoordelijk voor de elektronica", laat Drost weten.