Gedeputeerde Brink na Formule 1-debuut: 'We moeten er samen over gaan praten'

Robert Doornbos en Henk Brink in de Formule 1-tweezitter (foto: Karin Mulder/RTVDrenthe) Gedeputeerde Henk Brink (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe) De tweezitter Formule 1-auto (foto: Karin Mulder/ RTV Drenthe)

AUTOSPORT - Achter de rug van oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos mocht gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe vanmiddag z'n debuut maken in een Formule 1-auto.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik laat het maar over me heen komen. Je moet af en toe eens risico nemen en dit is misschien wel een groot risico", zegt Brink voordat hij in z'n race-overall wordt gehesen.



Formule 1 naar Assen?

Ook heeft Brink vandaag goed z'n oor te luister gelegd tijdens de Gamma Racing Day op het TT Circuit van Assen waar gesprekken over de Formule 1 de boventoon voerden. "Mensen die er verstand van hebben zeggen vandaag dat het circuit wel aan te passen is. Maar het belangrijkste voor mij is dat het nooit ten koste mag gaan van ons geweldige circuit voor motoren. En laten we over die Formule 1-dromen maar eens met elkaar gaan praten".



Maar volgens Brink hoeft de provincie daar niet het voortouw in te nemen. "Het is aan het bestuur van het circuit. Zij moeten zich de vraag stellen: Wil je dit? Ik denk dat je ook commitment nodig hebt van andere partijen en misschien ook wel van de politiek. We kunnen met elkaar eens gaan kijken. Er wordt veel over gesproken, maar als je erover spreekt moet je het er ook gezamenlijk een keer over hebben. Laten we dat nog eens doen", laat Brink weten.



'Geweldige ervaring'

Hij doorstaat z'n Formule 1 debuut overigens met glans. "Ja geweldig, echt geweldig. Een mooie ervaring. Ik ben niet bang geweest. Het viel me mee. Het spannendste is als je met hoge snelheid op een bocht afkomt. Dan komt er veel druk op je lichaam. Maar het was prachtig", besluit Brink.