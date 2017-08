Scorende Miedema maakt Oranje leeuwinnen Europees kampioen

De speelsters van het Nederlands vrouwenelftal vieren de overwinning (foto: ANP)

VOETBAL - De EK-titel is binnen voor de Oranje leeuwinnen. Na een spannende finale wint Nederland met 4-2 van Denemarken.

Vivianne Miedema uit Hoogeveen maakte in de finale twee doelpunten. Nadat Denemarken in de zesde minuut op voorsprong kwam, maakte Miedema in de tiende minuut de gelijkmaker.

Doelpunten

Lieke Martens bracht de Nederlandse voetbalvrouwen in de 28e minuut op een 2-1 voorsprong. Dit was van korte duur, na vijf minuten maakte Pernille Harde voor Denemarken de gelijkmaker.



Met een 2-2 stand gingen de vrouwen de rust in. Spitse zette Oranje na de rust naar weer op een 3-2 voorsprong. Miedema scoorde de laatste treffer en maakte 4-2.



Uitverkocht

De wedstrijd tussen de Nederlandse en Deense voetbalvrouwen begon om 17.00 uur. In de Grolsch Veste in Enschede keken 28.182 toeschouwers naar de wedstrijd. Het stadion was uitverkocht. Ook keken supporters buiten het stadion de wedstrijd op grote schermen.