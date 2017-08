Streuer en Rousseau naast het podium in Assen

Streuer en Rousseau worden vierde (Foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MOTORSPORT - Bennie Streuer en zijn nieuwe bakkenist Kevin Rousseau zijn er tijdens hun thuiswedstrijd er niet in geslaagd het podium te halen. In de wedstrijd om het wereldkampioenschap tijdens de Gamma Racing Day eindigde het Drents/Franse duo op de ondankbare vierde plaats. De race werd gewonnen door Team Birchall.

Streuer en Rousseau hadden zich als vierde gekwalificeerd en gingen ook als vierde de eerste bocht in. In een saaie race namen Ben en Tom Birchall de leiding, om deze niet meer af te staan. Het Britse team lijk onbedreigd op de wereldtitel af te gaan.



Het Finse duo Päivärinta en Kainulainen konden de Britten in de beginfase volgen, maar zagen het gat halverwege de 17 ronden durende race groter worden, maar de Finnen behielden de tweede plaats.



Verbazing

Streuer en Rousseau vochten een harde strijd uit met Holden en Wilkes. Twee keer leek Streuer de derde plaats te pakken, maar Holden gooide twee keer de deur dicht. Na afloop was er niet alleen teleurstelling, maar ook verbazing. "Holden rijdt nu sneller dan met zijn motor van vorig jaar. Daar zit 60 pk verschil in. Ik geloof niet dat mijn motor zo slecht loopt", aldus Streuer.



In de stand om het wereldkampioenschap blijven Streuer en Rousseau derde, net voor Holden en Wilkes.