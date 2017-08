Michael van der Mark: Ik hoop dat ik snel de kans krijg de TT te rijden

Michael van der Mark op de Gamma Racing Day (foto: Rene Posthuma/ RTV Drenthe)

MOTORSPORT - Michael van der Mark vermaakte het publiek op de Gamma Racing Day met verschillende wheelies. De nummer zeven van het WK Superbike genoot zelf ook van z'n demonstratie.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is leuk om een keer op het circuit te rijden zonder druk. Gewoon doen wat ik leuk vind. Lekker rondjes rijden en wheelies maken en het is fantastisch om te zien hoeveel publiek er is. Ik kan wel alleen keihard voorbij komen. Maar het publiek vindt het toch leuker om een wheely te zien. En dan kan ik vandaag meteen een beetje oefenen", zegt Van der Mark.



Veel motorsportliefhebbers kijken uit naar zijn debuut in de Grand Prix. En de 24-jarige Rotterdammer zelf hoopt ook snel een keer te kunnen starten op de TT. "Ik hoop dat het zo snel mogelijk gebeurt. Ik hoop dat ik die kans krijg en ik kan niet meer dan m'n best doen".