Ruim 94.500 toeschouwers bij Gamma Racing Days

De Gamma Racing Days werden druk bezocht (Foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

ASSEN - De Gamma Racing Days werden dit weekend door ruim 94.500 toeschouwers bezocht. Het publiek genoot van allerlei vormen van auto- en motorsport. Grote publiekstrekkers dit jaar waren Formule 1 coureur Nico Hülkenberg, Superbike rijder Michael van der Mark en de broer Tim en Tom Coronel.

Het toeschouwersrecord van 2015 werd echter niet gehaald. Destijds trok Max Verstappen ruim 100.000 bezoekers naar het TT circuit. Toch kijkt organisator Lee van Dam tevreden terug op het evenement. "We hebben veel Formule 1 naar Assen gebracht. Van Max Verstappen tot David Coulthard", aldus Van Dam, die denkt dat in de toekomst Formule 1 in Assen mogelijk is. "Er moeten wel wat dingen aan het circuit gebeuren, maar ik denk dat het reëel haalbaar is.



Van Dam heeft ervaring met het organiseren van races. "We zouden dit best willen organiseren. We hebben ook de Moto GP van Brazilië gedaan. Het woord is nu aan de politiek en het TT circuit."