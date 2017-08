Vivianne Miedema: 'Ik kan het nauwelijks geloven'

VOETBAL - Met betraande ogen staat Miedema voor de camera: ''Ik kan het nauwelijks geloven'' zegt de Hoogeveense tegen een verslaggever van NOS. Na een spannende finale winnen de Oranje leeuwinnen de EK-finale met 4-2 van Denemarken.

Miedema scoort twee van de doelpunten. "In de eerste helft was het een chaos, maar in de tweede helft hebben we laten zien hoe goed we kunnen voetballen."Ook in de voetbalkantine van VV de Weide kunnen ze het nog nauwelijks geloven. Het is de club waar Miedema tijdens haar jeugd speelde, voordat ze de overstap maakte naar de Eredivisie. Voetbalfans verzamelden zich hier vanavond om samen de finale te bekijken."Super spannend. Een hele leuke wedstrijd maar wel heel spannend", vertelt Vicky te Kamp. Ze speelde vroeger samen met Miedema bij de KNVB.Miedema werd eerder Europees kampioen bij het EK onder de 19. Toen scoorde ze het enige doelpunt van die wedstrijd tegen Spanje.