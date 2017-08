Feest bij oude voetbalclub van Vivianne Miedema

HOOGEVEEN - In de kantine van VV De Weide keek zo'n veertig man vanavond naar de finale van het EK vrouwenvoetbal. Iets dat de voorzitter van tevoren nooit had verwacht.

"Nee, het is zomer. En ik dacht wel dat de vrouwen het goed zouden doen, maar dat ze het zó ver zouden schoppen..." Voorzitter Klaas van der Laan helpt nog snel met het ophangen van de oranje slingers. De tafels staan tegen de muren en het diascherm is naar beneden gehaald. De club is maar wat trots op haar oud-lid Vivianne Miedema."Vroeger was ze ook al zo goed", zegt oud-teamgenoot Vicky te Kamp. Samen zaten ze nog in de selectie voor meisjes onder twaalf jaar. "Toen speelde ze iedereen er al uit", zegt Te Kamp lachend. "Ze was de jongste van het hele team, tien jaar." Lang waren de twee geen teamgenoten. Miedema stroomde door naar de volgende selecties, terwijl Te Kamp afviel.Ook de voorzitter is enthousiast over het vrouwenvoetbal. "Ik hoop dat ze winnen!" Zegt Van der Laan voordat de wedstrijd begint. "Dat kan ook van invloed zijn op ons ledental. Ik denk dat straks veel meer meisjes geïnteresseerd zijn in voetbal."Vivianne Miedema uit Hoogeveen maakte in de finale twee doelpunten. Nadat Denemarken in de zesde minuut op voorsprong kwam, maakte Miedema in de tiende minuut de gelijkmaker . Miedema is de eerste Nederlandse speelster ooit die scoort in een EK-finale van het vrouwenvoetbal.Ook in Klazienaveen is het vanavond feest. Auto's rijden er toeterend over de rotonde, terwijl groepen oranjefans ze toejuichen.