Vrouw naar het ziekenhuis na ritje van megaglijbaan

NOOITGEDACHT - Een vrouw is zaterdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze verkeerd terechtkwam na het glijden van de nieuwe megaglijbaan in het Hof van Saksen.

Dat meldt de pretparksite Looopings. Het ongeluk gebeurde in de glijbaan Bombo. Dit is een glijbaan waar bezoekers een vrije val van 10 meter maken. Daarna kom je in een grote trechter terecht.De vrouw had pijn aan haar hoofd. De site schrijft dat ze daarom voor de zekerheid naar het ziekenhuis is gebracht, maar dat ze inmiddels terug is in het vakantiepark.Begin juli ging de grootste indoor glijbaan ter wereld open . In totaal heeft Hof van Saksen drie glijbanen. De Bombo is hier één van. Ook RTV Drenthe nam een kijkje voor de opening en testte de glijbanen. Een van de twee testpersonen liep daarbij een schaafwond op. Tijdens de opening brak een jongen zijn sleutelbeen in glijbaan de Bombo. Toen was de band waar de badgasten mee van de glijbaan kunnen glijden te hard opgeblazen.De directeur laat aan Looopings weten dat er op dit moment geen aanpassingen aan de glijbaan nodig zijn.