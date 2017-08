Ramon Sinkeldam en Laurens ten Dam doen mee aan Gouden Pijl

WIELRENNEN - Regerend Nederlands kampioen op de weg Ramon Sinkeldam en Laurens ten Dam doen dinsdag mee aan de Gouden Pijl.

Beide mannen fietsten deze zomer voor Team Sunweb. Dit is ook het team van Tom Dumoulin.Dumoulin zelf komt niet naar Emmen, De Gouden Pijl past niet in zijn tijdschema. De fiets van de wielrenner waarmee hij de Giro won, komt wel naar Emmen en is te zien bij de verzorgingspost.Het is de veertigste editie van het wielerspektakel in Emmen.De organisatie van de Gouden Pijl strikte voor de jubileumeditie eerder al Bauke Mollema Primoz Roglic , Bert-Jan Lindeman, Steven Lammertink en Martijn Keizer.