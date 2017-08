Dronken in de auto, rijbewijs kwijt

Beide mannen zijn hun rijbewijs kwijt (foto: archief RTV Drenthe)

NIEUW-DORDRECHT - In Zuidoost-Drenthe zijn vannacht twee mensen hun rijbewijs kwijtgeraakt.

In Nieuw-Dordrecht reed een 44 jarige man volgens de politie "als een dolle" over de weg. Hij reed door na een ongeluk en bleek bijna een promille alcohol in zijn bloed te hebben. Dat is ongeveer twee keer meer dan is toegestaan. Hij is zijn rijbewijs kwijt.



Ook in Klazienaveen-Noord is een man zijn rijbewijs kwijtgeraakt door rijden onder invloed. Een 34 jarige man werd op het Scholtenskanaal Oostzijde gecontroleerd. Hij blies drie keer de toegestane hoeveelheid.