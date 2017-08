HOOGEVEEN - Vader René Miedema is apetrots op zijn dochter Vivianne. "Twee doelpunten in de finale, dat is natuurlijk fantastisch. Die meiden hebben samen geschiedenis geschreven."

"Ik heb bijna geen stem meer over", zegt hij schor. Na de EK-finale werd het feestje ook vannacht nog goed gevierd. "Ik heb ongeveer twee en een half uur geslapen", zegt hij."Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Er is links en rechts wel een traantje weggepinkt." Het duurde nog wel even voor vader Miedema zijn dochter kon vasthouden."Na de wedstrijd ben ik stiekem even naar beneden gegaan. Daar heb je de mixzone, waar ook alle interviews gegeven worden. En daar zag ik dat ze het rijtje af aan het gaan was. En toen, tussen de gordijntjes door zag ze me staan en gaf ze even het teken 'pa, ik weet dat je er staat'. En toen is ze er even stiekem tussenuit geglipt en hebben we even samen een momentje gehad."