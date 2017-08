Dierenorganisaties protesteren bij Drentse kippenboeren tegen ruimen fipronil-kippen

ASSEN - Zes dierenorganisaties protesteren vanmiddag bij de twee pluimveebedrijven in Witteveen en Odoornerveen waar de kippen geruimd worden door de fipronilcrisis.

Comité Dierennoodhulp, Levende Have, Een DIER Een VRIEND, Rechten voor al wat leeft, Konijn in Nood en stichting Dierennood vinden dat de kippen onnodig worden gedood.De organisaties vinden dat de kippen zouden moeten blijven leven, omdat de stof fipronil na vier tot zes weken uit hun lijf is. De eieren die ze daarna leggen, mogen gewoon gegeten worden door mensen.De 60.000 kippen van de familie Oving uit Odoornerveen zouden over drie weken sowieso geslacht worden. Die kippen worden nu geruimd, omdat zij geen gezonde eieren meer kunnen leggen voordat zij geslacht worden. Bij het bedrijf in Witteveen gaat het om 72.000 kippen."We weten dat het bij de cyclus van onze kippen hoort dat ze op een gegeven moment naar de slacht moeten. Normaal gesproken vangen wij de kippen en zetten wij ze levend op het transport. En nu moeten ze worden vergast in de stallen. Dat wil je als pluimveehouders gewoon niet", zei de familie Oving een paar dagen geleden tegen verslaggeefster Ineke Kemper.De dierenorganisaties spanden vrijdag al een kort geding aan tegen de kippenboeren om het ruimen te voorkomen. Maar volgens de rechter mogen boeren zelf beslissen of ze de kippen wel of niet ruimen.Sommige pluimveehouders kiezen ervoor de kippen te ruimen, omdat ze de komende weken geen inkomsten hebben, maar wel voer voor de kippen moeten kopen. Dit kost ze in sommige gevallen te veel geld.Inmiddels staan vier Drentse kippenboeren op de lijst van besmette bedrijven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).