Honderden mensen krijgen bekeuring bij controles Gamma Racing Day

(foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Na de Gamma Racing Day dit weekend hebben honderden mensen een bekeuring gekregen. Vooral verkeer dat via Bovensmilde naar huis reed, ging vaak te hard.

In de bebouwde kom van Bovensmilde is een snelheidscontrole gehouden met een radar. Daar reden 715 mensen te hard. De hoogst gemeten snelheid was 93 kilometer per uur.



De politie heeft ruim dertig mensen op de bon geslingerd tijdens verkeerscontroles bij de Gamma Racing Day. De meeste mensen die een bekeuring kregen, reden te hard. Van één automobilist is het rijbewijs in beslag genomen. De politie hield ook blaastesten. Maar er waren geen bestuurders die te veel hadden gedronken.