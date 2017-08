Hoogeveens bedrijf helpt bij ontwerp en inrichting grootste fietsenstalling van Nederland

HOOGEVEEN - In Utrecht wordt vandaag het eerste deel van de grootste fietsenstalling van Nederland geopend. Een deel van de fietsenstalling komt van het Hoogeveense bedrijf Klaver Fietsparkeren.

"Dit is een mooie opdracht", zegt Marloes Luikens van het Hoogeveense bedrijf. "We bouwen fietsenrekken voor fietsen van de buitencategorie. Dat zijn bijvoorbeeld fietsen met een mand voorop die niet in de gewone fietsenrekken passen."Klaver is verantwoordelijk voor het deel waar fietsen kunnen staan die groter zijn dan gemiddeld. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp van fietsenstallingen in binnen- en buitenland.De grote fietsenstalling is vanmorgen om 5.00 uur open gegaan. Er kunnen nu 6000 fietsen in. Na de zomer wordt de stalling vergroot naar 7500 plaatsen. Uiteindelijk is er plaats voor 12.500 tweewielers. En allemaal ondergronds.De fietsenstalling is te vinden bij het Centraal Station in Utrecht.