Stelling: Vrouwenvoetbal verdient meer aandacht

ASSEN - Met de winst van het EK is het vrouwenvoetbal definitief op de kaart gezet, toch?

Ruim vier miljoen mensen keken gisteren naar de finale op televisie. Maar is er voldoende aandacht voor vrouwenvoetbal?"Het vrouwenvoetbal is sinds 1972 officieel in Nederland. Pas sinds tien jaar is er een eredivisie en in 2009 zijn we pas doorgebroken op een EK. Als je dat wegzet tegen de mannen, dan zie je dat we in Nederland niet beter weten dan dat voetbal een mannensport is", zei oud-voetbalinternational Daphne Koster eerder in het tv-programma Jinek.Daphne Koster speelde 139 interlands. Ter vergelijking: Wesley Sneijder speelde er 131. Toch is hij veel bekender en populairder.Op straat was er weinig van te merken dat er een EK-finale gaande was. Maar weinig mensen hadden hun huizen met oranje vlaggetjes en slingers versierd. Hoe anders is dat als de mannen het EK spelen?Is het vrouwenvoetbal met de winst van het EK toe aan een volgende stap in ons land?