Vrachtwagen met container kantelt, bestuurder gewond

De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend (foto: Persbureau Meter)

ELIM - Bij Elim is een vrachtwagen met een container gekanteld en in de sloot beland. De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Drentseweg. Die is vanwege het ongeluk afgesloten. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk is.