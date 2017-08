'Een euro per meter voor een ligplaats? Dat is goedkoop!'

DIEVERBRUG - De jachthaven van Dieverbrug zou rond deze tijd helemaal vol moeten liggen. Maar sinds je moet betalen voor een ligplaats, is dat al lang niet meer zo. Veel plekken zijn leeg.

En dat op een plek die voor ruim een miljoen euro is opgeknapt, waar een jachthaven is gebouwd en waar voorzieningen als douches, toiletten en waterpunten zijn aangelegd. De provincie investeerde flink in de watersport in Dieverbrug.Het gebruik van deze voorzieningen kost een booteigenaar een euro per meter. "Dat is helemaal niet duur" volgens Toon Lankhorst. Hij ligt met zijn boot in de haven. Expres. "Een euro per meter is een hele schappelijke prijs. Eigenlijk weinig."Misschien het moeilijkste is wel het betalen via een app op de smartphone . De watersporters die gebruik maken van havens als Dieverbrug zijn vaak ouderen en die hebben niet zo veel met de app. De provincie heeft daarom iemand de opdracht gegeven om in Dieverbrug uitleg te geven over de app.Die app wordt overigens gebruikt in meer jachthavens en op meer plaatsen wordt geld gevraagd voor gebruik van douches, toiletten en wifi. De familie Van Geitenbeek uit Vinkeveen heeft er ook geen probleem mee. "We hebben nu plek. Voorheen werden hier boten in april neergelegd en in september weer opgehaald. Dat mocht niet, maar ze deden het wel. Die mensen liggen nu op de vrije plaatsen langs de Drentse Hoofdvaart."De gebruikers van de jachthaven die er nu liggen vinden het niet erg om te betalen. Maar of je die vergoeding moet afschaffen om de haven gevuld te krijgen? Nee zegt de familie Van Geitenbeek uit Vinkeveen. "Van ons mogen ze het zo houden. Het went vanzelf."Betalen voor een ligplaats is nu nog een proef. Later wordt bekeken of deze methode definitief wordt ingevoerd. Voorlopig is er nog voldoende ruimte in de haven. Degene die niet wil betalen ligt 200 meter verderop. Daar is verder niks. Maar dat kost dan ook niks.