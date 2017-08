Alarmcentrale krijgt dagelijks zo'n 11.000 telefoontjes

Bij de Alarmcentrale in Assen komt zo'n tweederde van de telefoontjes binnen (fot: ANP)

ASSEN - De ANWB Alarmcentrale en de steunpunten in Europa hebben afgelopen week elke dag zo'n 11.000 telefoontjes, met uitschieters naar 13.000 telefoontjes, ontvangen. Zo'n tweederde van die telefoontjes komt binnen bij de Alarmcentrale in Assen, meldt een woordvoerder.

De ANWB-vestiging in Assen verwerkt vooral de pechtelefoontjes uit Nederland en uit delen van Duitsland.



Vergelijkbaar

De cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. De alarmcentrale ziet tegelijkertijd in die aantallen een toename van hulpvragen van mensen met campers en vakantiegangers in grote reisgezelschappen.



Zuid-Europa blijft volgens de ANWB het populairst onder Nederlandse vakantiegangers. Opvallende stijger in de hulpverlening in Zuid-Europa is de hulpvraag vanuit Portugal.