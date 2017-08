Balenpers gaat in vlammen op in Gasselternijveen

GASSELTERNIJVEEN - In Gasselternijveen is een balenpers in brand gevlogen. Vermoedelijk is oververhitting de oorzaak.

De boer die de trekker bestuurde kon de machine op tijd van het voertuig afkoppelen. De balenpers is volledig verwoest door de brand. Niemand raakte gewond.