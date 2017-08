Emmen onderzoekt gevolgen van krimp voor de economie

De eerste resultaten van het onderzoek zijn in december bekend (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

EMMEN - De Rekenkamercommissie van de gemeente Emmen doe onderzoek naar gevolgen van de bevolkingsdaling in de gemeente.

Emmen is bang dat bedrijven moeilijker aan personeel kunnen komen. De komende jaren neemt het aantal ouderen toe en het aantal jongeren neemt af. Dat heeft gevolgen voor de regionale economie en de arbeidsmarkt.



"De Rekenkamercommissie wil weten of het beleid van de gemeente Emmen voldoende rekening houdt met deze veranderingen", meldt de gemeente. "Heeft de gemeente een effectief beleid uitgestippeld? En staan de resultaten in verhouding tot het geld dat de gemeente eraan uitgeeft?", vraagt de gemeente zich af.



Het onderzoek is net gestart. In december worden de eerste resultaten verwacht.