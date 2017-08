Buren Miedema zorgen voor vrolijke thuiskomst

Een grote afbeelding van Vivianne Miedema siert de gevel van haar ouderlijk huis (Foto: A. de Lange) Anton en Annet de Lange zijn trots op hun beroemde buurvrouw (Foto: A. de Lange) Een plaatselijke bakker heeft voor de gelegenheid Miedema'tjes gebakken (Foto: Persbureau Meter)

VOETBAL - Vivianne Miedema hoeft zich na het gewonnen EK geen zorgen te maken over een stille thuiskomst. Buren Anton en Annet de Lange hebben alvast een feestelijk onthaal geregeld.

Op de gevel van haar ouderlijk huis hebben de buren een gigantische foto van hun juichende buurvrouw geprojecteerd en er hangt een groot spandoek naast de woning.



Miedema'tjes

De plaatselijke bakker doet ook mee aan de feestvreugde en heeft voor de gelegenheid speciale 'Miedema'tjes' gebakken. Wederom gekroond met een afbeelding van de Hoogeveense Oranjespits.



Huldiging

De gemeente Hoogeveen is daarnaast in beraad over een huldiging van Miedema in haar geboorteplaats. Of die er gaat komen, en zo ja wanneer, is nog niet bekend.