Man verhuist om vestiging restaurant Sleen

De omwonende heeft zijn huis voor tien procent onder de waarde verkocht (Foto: ANP / Bart Maat)

SLEEN - Een omwonende van restaurant De Mooie Mijt in Sleen heeft zijn huis verkocht vanwege de vestiging van het horeca- en logiesbedrijf. Dit zei hij maandag bij de Raad van State in Den Haag.

De man verzet zich bij de Raad tegen de vergunning die de gemeente Coevorden in maart vorig jaar verleende voor de verbouwing van de oude boerderij aan de Groningerweg tot horecabedrijf.



Huis minder waard

De man zegt dat hij zijn huis zo’n tien procent onder de waarde heeft verkocht. Als hij zijn zaak wint wil hij de gemeente Coevorden aansprakelijk stellen voor deze schade. Hij zegt ook 9900 euro juridische kosten te hebben gemaakt in zijn strijd tegen de vergunning.



De Raad van State moet beslissen of de omwonende, nu hij volgende maand gaat verhuizen, nog belang heeft bij een uitspraak over de vergunning.