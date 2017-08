Gewonde bij kop-staartbotsing Uffelte

Bij de botsing raakte een persoon gewond (Foto: Persbureau Meter) Hoe de botsing kon gebeuren is nog niet bekend (Foto: Persbureau Meter)

UFFELTE - Op de N371 tussen Uffelte en Havelte is vanmiddag een automobilist gewond geraakt bij een kop-staartbotsing.

Twee auto's kwamen door nog niet bekende oorzaak met elkaar in botsing. De gewonde persoon is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.