Metershoge agaveplant bloeit in Erica: 'Zie je nergens anders in Nederland'

Rudy Hanenbergh naast de metershoge agave (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ERICA - Hij is zo trots als een pauw: Rudy Hanenbergh (79) uit Erica. In zijn achtertuin bloeit namelijk een agaveplant van acht meter hoog.

Geschreven door Janet Oortwijn

En deze plant is bijzonder omdat 'ie maar een keer in zijn leven bloeit. Hanenbergh heeft er veertig jaar op moeten wachten.



'Verrassing'

"Toen ik afgelopen winter een knop zag, was dat wel een verrassing", zegt hij. Ooit kreeg hij eenzelfde plant bijna aan het bloeien. "Maar die mislukte, die is kapot gegaan."



Hanenbergh ging verder met een andere agave en met succes. Inmiddels komt de plant boven het huis uit. "Nergens anders in Nederland zie je zo'n grote plant. In Zuid-Frankrijk wel, maar daar zijn ze niet zo hoog. Veel mensen hebben wel agaveplanten, maar dat zijn van die 'schietdinkies'."



Publiekstrekker

De metershoge bijzondere plant met gele bloemen is een publiekstrekker geworden in het dorp. "Er komen heel veel mensen kijken, die hebben nog nooit zoiets gezien. Zelfs mensen uit Duitsland en een Rus."



De plant van vijfhonderd kilo is afgelopen tientallen jaren met liefde verzorgd. 's Winters stond hij in een kas in Erica en werd er daarna met een heftruck uitgehaald. "Hij moet genoeg licht krijgen. En wat water, maar het zijn geen echte waterplanten."



Na het bloeien gaat 'ie dood

Naast de bloeiende agaveplant staat er één in aanwas. De 79-jarige plantenliefhebber denkt dat deze over twintig jaar bloeit en is er zeker van dat hij dat nog meemaakt. "Ja, dat gaat nog gebeuren. Ik capituleer niet zo snel", lacht hij.



Lang kan men niet genieten van de agaveplant. Hij bloeit nog een paar maand en gaat dan dood. "Ja, dat is niet anders. Dat hoort er bij", reageert Hanenbergh nuchter.