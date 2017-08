Duurzaam bouwen in Wapserveen

Inwoners van de duurzame gemeenschap gaan proberen een duurzaam huis te bouwen (Foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe)

WAPSERVEEN - Duurzaamheid staat centraal in het leven van de inwoners van de Hobbitstee. In de leefgemeenschap verbouwen ze hun eigen eten en hergebruiken ze regenwater om het toilet mee door te spoelen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Nu zijn ze toe aan de volgende stap: het bouwen van een duurzaam huis.



Lokale en natuurlijke producten

In juni zijn ze begonnen met het bouwen van een nieuw gebouw in ‘de Deel’. In dat huis komen tien mensen te wonen. De architect, Césare Peeren, is aangesteld om het huis zo duurzaam mogelijk te maken. Dat doet hij door gebruik te maken van lokale en natuurlijke producten als stro en leem voor isolatie. Ook maakt hij gebruik van restmaterialen van bouwprojecten.



De toekomst

Volgens zowel projectleider Niek de Heer als architect Peeren zou duurzaam bouwen de toekomst zijn. "Het is beter om duurzaam te bouwen, de producten om ons heen gebruiken en zo veel mogelijk zelfvoorzienend te werk gaan, dan bijvoorbeeld het gas uit Groningen halen", vertelt Peeren. Toch is het altijd spannend wat de uitkomst zal zijn. De Heer: "We hebben natuurlijk hele leuke ideeën, maar moeten nog zien of het echt gaat werken."



Duurzame gemeenschap

De Hobbitstee bestaat sinds 1969 en is één van de oudste gemeenschappen in Nederland. De mensen verbouwen hun eigen groenten en fruit, hergebruiken hun afval en bouwen op ecologische wijze. Ook proberen ze bedrijven op te starten. Zo hebben de inwoners de afgelopen jaren al een broodbakkerij en een oesterzwammenkwekerij opgericht.