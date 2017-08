Onbekende Kampioenen: Annefloor Bouman met 14-jarige merrie Kná naar WK voor IJslandse paarden

Annefloor Bouman en haar paard Kná (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EXLOO/YDE - Ze staat met haar 14-jarige paard Kná op het wereldkampioenschap voor IJslandse paarden: Annefloor Bouman uit Yde.

Geschreven door Janet Oortwijn

Wat verwacht jij van het WK?

"Ik heb echt geen idee! Ik hoop vooral dat wij lekker kunnen rijden en ons ding kunnen doen."



Wat is er zo bijzonder aan IJslandse paarden?

"Ze hebben twee extra gangen ten opzichte van andere warmbloedpaarden. De telgang en de tölt. Dit zijn laterale gangen, net als een olifant en kameel die heeft. Als ze rennen dan zijn er twee benen tegelijk van de grond. De telgang is een heel snelle gang, die doen we ook vanuit de galop. Die is heel intensief en belastend, daarom train ik daar ook niet zo vaak op."



Hoe bereid je je voor op het WK?

"Op dit moment is het WK erg dichtbij dus kunnen we niet echt stappen meer maken. Het is nu de zaak om haar fit en vrolijk te houden. Ik train veel met haar aan de fiets, of ik rij buiten. De telgang train ik in de winter bijna nooit en in de zomer vlak voor wedstrijden meestal één keer per week."



Het WK is in eigen land, hoe voelt dat voor jou?

"Toch wel speciaal. Tien jaar geleden was het voor het laatst in Nederland. Toen was ik erbij als vrijwilliger, ook hartstikke leuk. Ik had toen niet gedacht dat ik nu mee zou doen, en om tussen de sterren te rijden is natuurlijk helemaal te gek."



Het WK voor IJslandse paarden duurt tot en met 13 augustus. Naast Bouman is er nog een andere Drentse titelkandidaat: Tom Buijtelaar uit Klijndijk.