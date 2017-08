Vivianne Miedema samen met Oranje Leeuwinnen gehuldigd

VOETBAL - Vivianne Miedema is vanavond samen met de andere speelsters van het Nederlands Dameselftal in Utrecht gehuldigd.

Miedema had met twee doelpunten een groot aandeel in de gewonnen finale. Per boot voeren de speelsters van Oranje vanavond door de Utrechtse grachten.De Hoogeveense spits genoot zichtbaar van de huldiging, waar 12.000 Oranjefans bij aanwezig waren. "Het is gewoon zo mooi dat iedereen hier vanmiddag staat. Om dit mee te maken is gewoon echt fantastisch", zegt Miedema.De spits heeft eigenlijk geen idee wat ze allemaal meemaakt de laatste dagen. "Dit is veel te veel om allemaal te beseffen", vertelt ze. "Het is zo mooi dat iedereen hier staat, daar moet je echt van genieten. Het feest gaat hier nog wel even door."De huldiging had behalve Miedema nog een Drents tintje. De boot waarmee de voetbalsters rondvoeren en schipper Herman Timmerman komen uit Meppel. Vorig jaar vervoerde 'de Barones' nog de koninklijke familie tijdens Koningsdag in Zwolle.