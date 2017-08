Auto belandt in vaart in Smilde

De bestuurder van de auto was vergeten de handrem erop te zetten (Foto: Van Oost Media) Er raakte niemand gewond (Foto: Van Oost Media)

SMILDE - In Smilde is vanavond aan de Tramweg een auto in de vaart gereden. Niemand raakte gewond.

De bestuurder heeft bij het uitstappen de auto mogelijk niet of niet goed genoeg op de handrem gezet, waarna het voertuig achteruit de vaart inreed. De auto is inmiddels door de eigenaar zelf met een shovel uit het water gehaald.