Deelnemers Gouden Pijl aangemoedigd vanaf wegdek

Vorig jaar was de weg tijdens de Gouden Pijl nog kaal, maar dit jaar gaat dat veranderen (foto: Van Oost Media)

WIELRENNEN - Wielrenners aanmoedigen kan niet alleen vanaf de kant, maar ook vanaf het wegdek. Niet door er zelf op te gaan staan, maar met behulp van enorme witte letters.

Vaak zie je ze bij grote wielerronden overal op het parcours staan. Dat moet tijdens de Gouden Pijl ook, vond marketingbureau Vandaag uit Zuidlaren.



Samen met een ander marketingbureau besloten ze een initiatief te starten om ook tijdens de noordelijke wielerwedstrijd de grote witte leuzen op het parcours af te beelden. "Hoe leuk is het dat de grootste wielrenners naar het noorden komen. Dan kunnen die witte letters in Emmen toch niet ontbreken?", vraagt Bastiaan Hollander van Vandaag retorisch.



Lichtgevende verf

De letters worden met lichtgevende verf op de weg geschilderd. Het marketingbureau maakt zich daarmee direct hard voor verkeersveiligheid. "Je kunt het zowel op harde materialen zoals de weg als op je kleding verven. Zodra iemand er in het donker op schijnt, licht de verf op en maakt het je beter zichtbaar." In het daglicht heeft de verf gewoon een witte kleur.



Publiek mag bedenken

Mensen konden zelf leuzen inzenden en de beste vijf worden uitgekozen om op het wegdek te verschijnen. Meer dan honderd zinnen liggen er bij Hollander op het bureau. Welke tijdens de wedstrijd op de weg komen wil hij nog niet verklappen. "Laten we dat morgenvroeg bekijken, dan houden we het voor iedereen spannend."



"Eentje die het net niet is geworden? Rollema! Je kunt vast wel raden voor welke renner die bedoeld was", lacht Hollander.