Hoge vlammen uit bouwcontainer in Assen

Vlammen slaan uit de container (foto: Persbureau Meter) De brandweer blust de container (foto: Persbureau Meter) De boom raakte door de brand beschadigd (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een container met bouwafval is afgelopen nacht in vlammen op gegaan aan de Beuzeveen in Assen.

Even na twee uur brak de brand uit. Vlammen sloegen hoog uit de container, die onder een boom stond. Brandweerlieden blusten het vuur. De boom liep enige schade op.