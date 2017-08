Drent is niet zuinig bij vakantie naar buitenland

ASSEN - Inwoners van Drenthe die op vakantie gaan naar het buitenland geven gemiddeld per persoon 816 euro uit aan hun vakantie.

Daarmee is de Drent niet echt zuinig. Alleen inwoners van Noord-Holland, Groningen en Utrecht geven nog iets meer uit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Drenten die in Nederland op vakantie gaan geven gemiddeld zo'n 245 euro uit.Kunt u de grafiek niet goed zien? Klik dan hier Uit een enquête van RTV Drenthe bleek eerder dat 59 procent van de Drenten op vakantie gaat. Een meerderheid blijft in Nederland. Kamperen is het populairst onder de inwoners van Drenthe.