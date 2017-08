Extra try-out De Getemde Feeks in Shakespearetheater Diever

DIEVER - Liefhebbers van Shakespeare krijgen een extra kans om dit jaar voorstelling De Getemde Feeks te bekijken in het Shakespearetheater in Diever. Maandag 14 augustus wordt een tweede try-out gespeeld.

"De kaartverkoop is een gekkenhuis", vertelt Jack Nieborg, artistiek leider van het Shakespearetheater in Diever, over de kaartverkoop. Met 22.500 verkochte kaarten wordt het record van vorig jaar verbroken.In eerste instantie stond er een try-out op het programma. Maar Nieborg wilde er graag nog een. "We hebben twee hoofdrolspelers. Beiden willen we eenmaal de feeks laten spelen, voordat de voorstelling in première gaat. En een leuke bijkomstigheid voor het publiek is dat het een extra kans om naar ons theater te komen."Het succes van de kaartverkoop zit volgens de artistiek leider in een aantal factoren. “We hebben een prachtig theater in het bos. Mensen komen daar graag. De voorstellingen die we spelen worden goed ontvangen. En De Getemde Feeks is een populair stuk. Het is al de zesde keer dat we het spelen in Diever.”De Getemde Feeks gaat over twee zussen. Nieborg vertelt: "De een is heel mooi en lief. De ander is een kreng, de feeks. En die mooie is de jongste waar wil iedereen mee trouwen. Maar de vader zegt, nee ik wil eerst dat de feeks getrouwd wordt voordat de jongste de deur uitgaat. En dan komt er iemand die dit klusje wel wil klaren en de feeks wil temmen."In het theater, waar duizend mensen in kunnen, zijn bijna alle voorstellingen uitverkocht . Alleen voor twee voorstellingen in september en de try-out op 14 augustus zijn nog kaarten verkrijgbaar.Welke voorstelling er volgend jaar gespeeld gaat worden, wil Nieborg nog niet zeggen. "We zijn er nog heel druk mee bezig, maar bij de laatste voorstelling gaan we dit eerst aan de spelers vertellen."