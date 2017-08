Geen treinen tussen Meppel en Zwolle morgen

Geen treinen tussen Meppel en Zwolle zaterdag (foto: archief RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

ASSEN - Dit weekend wordt er in Zwolle aan het spoor gewerkt en daarom rijden er zaterdag geen treinen van, naar of via Zwolle. Morgen rijden daarom tussen Meppel en Zwolle bussen.





Kijk voor een compleet overzicht op de De verwachtte vertraging is ongeveer twintig minuten. In Zwolle wordt de nieuwe bovenleiding van de Kamperlijn aangesloten, en daarom rijden er al sinds gisteren minder of geen treinen op bepaalde trajecten. Vandaag en zondag hebben bijvoorbeeld ook Drenten die vanuit Zwolle verder reizen via Kampen of Nunspeet last van de werkzaamheden.Kijk voor een compleet overzicht op de website van de NS