Stelling: Ik trek mij niks aan van code geel

ASSEN - Een waarschuwing van het KNMI. Het weerinstituut voorspelt voor vanmiddag veel regen en onweersbuien. Ook is er kans op blikseminslag, hagel en windstoten.

De term code geel vliegt je maandelijks om de oren en vaak blijkt er uiteindelijk niks aan de hand te zijn.Als het KNMI deze code afgeeft dan is er nog niet veel aan de hand, maar kan er gevaarlijk weer ontstaan. De code wordt afgegeven als er 60 procent kans of meer is op gevaarlijk weer. Bijvoorbeeld veel regen en wind.Het kan dus ook goed zijn dat het uiteindelijk wel meevalt. Luistert u naar de weercodes of waait het volgens u wel weer over? Reageer op de stelling.Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op facebook.com/rtvdrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we uw mening over de aandacht voor het vrouwenvoetbal. 87 procent van de stemmers vond dat het vrouwenvoetbal meer aandacht verdient. Bijna 13 procent van de stemmers vindt dit niet nodig. In totaal stemden 1.464 mensen.