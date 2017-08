Nesten eikenprocessierups verdwijnen massaal in megastofzuiger

DIEVERBRUG - "We komen nesten tegen van meer dan een meter doorsnee. Sommige zijn zelfs twee meter lang." Roel Timmerman uit Dieverbrug is met zijn bedrijf gespecialiseerd in het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. Op dit moment zijn het hoogtijdagen voor hem.

Het is soms net vlaggetjesdag. Overal zie je op bomen linten met waarschuwingen voor de eikenprocessierups Roel Timmerman

"De kleine rupsen zijn vlinders geworden en vliegen nu dus rond. Maar de nesten blijven gewoon zitten. En die zitten vol met brandharen en vervellingshuiden. Die ruimen we op", vertelt Timmerman.Hij gebruikt daarvoor een soort stofzuiger, met een grote opvangbak eronder. Het afval komt uiteindelijk terecht bij Attero in Wijster, waar het wordt verbrand.Elk jaar weer veroorzaakt de eikenprocessierups overlast. Mensen krijgen bijvoorbeeld last van hevige jeuk, of het kan ze op de luchtwegen slaan."De beestjes laten brandhaartjes los, als ze in paniek zijn. Die dwarrelen door de lucht, je kunt ze bijna niet zien. Maar als je er gevoelig voor bent en je fietst bijvoorbeeld onder bomen met nesten door, dan kun je er al last van krijgen. De ene mens is er gevoeliger voor dan de ander", zegt Timmerman.Volgens Timmerman zijn er dit jaar drie keer zoveel nesten als vorig jaar. De eikenprocessierups is dan ook aan een opmars bezig."Ik ben een jaar of tien geleden begonnen met het verwijderen van nesten. Toen was alles nog heel kleinschalig. Maar zo langzamerhand is het steeds groter geworden. Inmiddels zijn we actief in heel Noord-Nederland."