Emmen is klaar voor 40ste Gouden Pijl

WIELRENNEN - De hekken staan langs de weg, de reclamekaravaan staat in de startblokken en de podia zijn opgebouwd. Emmen is klaar voor de veertigste editie van De Gouden Pijl.

Roelie Lubbers, voorzitter van de organisatie vertelt hoe het veertig jaar geleden allemaal begon. “Je kunt je het bijna niet voorstellen, maar in de jaren '70 was er bijna niets te doen in Emmen. Tegenwoordig is er bijna elk weekend wel een festival, maar toen was het gewoon een saaie stad. Daar wilden ze verandering in brengen."De eerste editie werd gewonnen door Gerben Karstens.Wie er deze jubileumeditie gaat winnen, weten we vanavond. Om 19.30 uur klinkt het startschot in Emmen voor de professionals. Aan de start verschijnen onder anderen Ramon Sinkeldam Bauke Mollema , Bert-Jan Lindeman, Laurens ten Dam en Steven Lammertink. RTV Drenthe doet live verslag van de koers.Helemaal droog blijven de renners waarschijnlijk niet. Het KNMI geeft vanaf 14.00 uur code geel af boven Drenthe en waarschuwt voor hevige regen- en onweersbuien. Hier trekt de organisatie zich niets van aan. "Je weet het maar nooit in Nederland. We laten ons niet uit het veld slaan door het weer", aldus Lubbers.En wanneer is het evenement geslaagd? "Als er veel bezoekers zijn geweest, als het allemaal zonder bijzonderheden is verlopen en als iedereen blij is. En ik vind het ook belangrijk dat de renners tevreden zijn," besluit voorzitter Roelie Lubbers.