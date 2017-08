Na tientallen jaren einde aan promotie Turfroute

De turfroute bij Appelscha (foto: Omrop Fryslân / Onno Falkena)

GORREDIJK - Komen er over enkele jaren nog wel boten naar de Turfroute tussen Drenthe en Friesland?

Stichting De Nije Kompanjons in Gorredijk, die al sinds 1974 de vaarroute promoot, stopt ermee.



Te weinig geld

Volgens Jantienus Have van De Nije Kompanjons stopt de club omdat het financieel niet meer uitkan.



"Eerst werd er 20 euro entree geheven bij de ingangssluizen. Dat inden wij. Hiervan ging 21.000 euro naar de provincie Fryslân. Met het bedrag dat overbleef, deden wij de promotie. Maar er wordt geen entree meer geheven. Wij krijgen van de provincie Fryslân nu 6.000 euro subsidie voor de komende drie jaar. Maar dat is bij lange na niet genoeg."



Populair

Ondertussen lijkt die jarenlange promotie wel zijn vruchten af te werpen, want het gaat heel goed met de Turfroute. Vorig jaar passeerden er 1.300 boten. Dit jaar worden er zelfs 1.500 verwacht. Door de verdieping van het kanaal tot 1 meter 30 kunnen er straks ook grotere boten varen.



De Nije Kompanjons promootte de turfroute onder meer via internet en in het verleden ook met een eigen magazine. Verder maakt de club promotie in een vaarblad. Maar dat gaat dus veranderen.



"Het betekent dat er minder aandacht komt voor de Turfroute. Dat zou heel jammer zijn, want deze vaarroute sluit aan op andere mooie routes. Zo kun je door Drenthe naar Assen en Groningen, of via Meppel richting Duitsland", vertelt Have.



Laatste hoop

Als er geen geld komt, is het dus einde verhaal voor De Nije Kompanjons.



"We hebben al verscheidene gesprekken gevoerd, maar dat heeft nog niets opgeleverd." Have hoopt nog dat de provincie Friesland over de brug komt en wat hem betreft zou de provincie Drenthe er goed op kunnen inhaken.