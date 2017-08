Eindelijk nieuwe beheerder voor Huus met de Belle

Emmy Fieten (links) en Jolanda Kranghand. (Foto: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

ECHTEN - Al jaren is 't Huus met de Belle in Echten op zoek naar een nieuwe beheerder. Na zestien jaar wil de huidige beheerder, Emmy Fieten, wel eens wat anders. 'Ik had mijn baan opgezegd zodat ik meer tijd had voor mijn keramiek. Toen werd ik gevraagd om te helpen en zou ik hier eigenlijk twee maanden bijspringen.'

Drie jaar duurde de zoektocht. Eerdere opvolgers vielen af of zeiden na een paar dagen hun contract alweer op. Maar die keramiekhobby bleef toch kriebelen. 'Voor drie jaar terug heb ik mijn contract opgezegd. Met vallen en opstaan steeds maar doorgegaan. Maar na 1 november zou ik definitief stoppen en dan was het misschien wel dichtgegaan.'



De opvolger gevonden

In Jolanda Kranghand is de opvolger gevonden. Een uitkomst voor Fieten, die er niet aan moest denken de deuren van de Belle te sluiten. "Nee absoluut niet. De Belle zit in mijn hart. Ik heb hier met veel plezier gewerkt. Mij altijd volledig ingezet en dat blijf ik tot de laatste dag doen."



Streekproducten en hobbykunst

Het Huus met de Belle is vernoemd naar een klein klokje dat in de nok van de boerderij zit. In het gebouw verkoopt Emmy onder meer streekproducten en hobbykunst, maar toeristen kunnen er ook terecht voor een bak koffie en informatie.



Jolanda Kranghand kijkt ernaar uit om de zaak over te nemen. "Het lijkt me ontzettend leuk om dit net als Emmy met heel veel plezier en enthousiasme door te zetten."