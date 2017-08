Bewoners recreatiepark Anloo overwegen klacht ombudsman

ASSEN - De bewoners van vijf chalets op Recreatiepark Anloo die volgens een uitspraak van de rechter vandaag weg moeten, zijn nog niet vertrokken.

De rechter bepaalde twee weken geleden dat de gemeente in haar gelijk staat met het willen beëindigen van de permanente bewoning op het park. Als de bewoners niet vertrekken, kan de gemeente Aa en Hunze een dwangsom van 30.000 euro opleggen.Wethouder Co Lambert zegt dat de gemeente de dwangsom binnen een paar weken op gaat leggen. "De uitspraak van de rechter is het beste bewijs dat we ons aan de regels hebben gehouden.Ze sturen nu een brief aan de gemeenteraad waarin ze schrijven dat ze overwegen een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman over hoe de gemeente hen heeft behandeld."De gemeente heeft de rechtszaak gewonnen, maar wij vinden dat er totaal geen rekening is gehouden met de bewoners," zo staat er in de brief. Verder schrijven ze dat de gemeente totaal geen hulp heeft geboden bij het zoeken naar huisvesting.Ze nodigen de gemeenteraadsleden uit om het recreatiepark en de bewuste chalets te bezoeken omdat ze menen dat deze een verkeerd beeld hebben van hoe ze wonen. Zo is de brandveiligheid volgens hen inmiddels goed op orde.De zeven bewoners van de vijf chalets hebben nog geen besluit genomen over een eventueel hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.Wethouder Co Lambert Verder zich niet te herkennen in de brief. "We hebben wel degelijk hulp aangeboden," zegt Lambert.Hij wijst er op dat de gemeente als eerste met handhaven begonnen is in Anloo omdat de brandveiligheid daar toen niet op orde was. Dat de brandveiligheid nu is verbeterd doet volgens hem niets af aan het principebesluit van de gemeenteraad dat er een einde moet komen aan permanente bewoning in recreatiewoningen. "Het zou mij verbazen als de raad nu tot een ander besluit komt," aldus Lambert.Een aantal bewoners heeft zich volgens de wethouder bij de gemeente gemeld na de gerechtelijke uitspraak met de vraag hoe nu verder. Lambert zegt dat er voor hen wel huisvesting beschikbaar is in de gemeente, maar dat die is afgewezen door de bewoners.De PvdA in Aa en Hunze wil van het gemeentebestuur weten hoe behulpzaam de gemeente is geweest naar de bewoners toe en stelde daarover vorige week al schriftelijke vragen Statenlid Ko Vester riep de gemeenteraad vorige week op de situatie voor de bewoners te gedogen.